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Безвіз з Канадою: у Кабміні розповіли, коли будуть результати

Новини » Політика     10.02.2020 - 17:30
Безвіз з Канадою: у Кабміні розповіли, коли будуть результати
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Позитивні результати можуть бути вже "в найближчому майбутньому", заявив Олексій Гончарук

Можливість введення безвізового режиму з Канадою буде залежати від рішення спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади, яка спочатку має схвалити спрощений режим ЕТА +. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, канадська комісія прибуде до України у травні.

Гончарук нагадав, що минулого року Канада запропонувала Україні приєднатися до програми спрощеного візового режиму - ЕТА+.

"Вже у травні цього року ми очікуємо на приїзд спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади. Наш уряд надасть їй максимальне сприяння, тож сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду заплановано збільшення переліку країн із безвізовим режимом, зокрема, з Канадою. Також в уряді анонсували, що протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 2021 року зміняться правила безвізу з країнами Європейського Союзу.

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