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Зеленський пропонує скасувати візи для іноземців: список країн

Новини » Політика     04.06.2020 - 16:32
Зеленський пропонує скасувати візи для іноземців: список країн
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Туристи з Китаю, Австралії та низки інших країн зможуть відвідати Україну без віз

Президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати візи для іноземних туристів. Мова йде про туристів з Китаю, Австралії, Нової Зеландії або арабських країн.

Про це він заявив на нараді з представниками туристичної сфери, передає сайт президента.

За його словами, він поставить завдання МЗС України розглянути лібералізацію візового режиму для іноземних туристів. Зокрема, пропонується скасувати візи для громадян таких країн:

  • Китай
  • Австралія
  • Нова Зеландія
  • Арабські країни

"Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, - ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста", - зауважив Зеленський.

Також повідомляється, що, за оцінками туроператорів, іноземний турист перебуває в Україні в середньому три-чотири дні та витрачає 120-150 доларів.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії заявили, що Брюссель не буде переглядати безвізовий режим з Україною через пандемію коронавірусу.

Раніше також повідомлялося про підготовку введення безвізового режиму між Україною і Канадою.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийтуризмвизы
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