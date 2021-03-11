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У Зеленского анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 12:20
У Зеленского анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Сегодня, 11 марта, ориентировочно в 16:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Брифинг пройдет в пресс-центре Офиса президента Украины на улице Банковой, 11.

В связи с распространением эпидемии COVID-19 в Украине количество представителей СМИ, которые смогут принять участие в брифинге, будет ограниченной до 30 человек.

Для аккредитации журналистов попросили до 14:00 прислать на адрес apu@apu.gov.ua такую информацию:

1. Фамилия, имя и отчество.

2. Название СМИ.

3. Должность.

4. Телефон.

5. Копия редакционного удостоверения.

В пресс-службе ОП пообещали, что подтверждение аккредитации будет выслано на указанный в письме электронный адрес.

Брифинг также будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины.

Напомним, сегодня, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что именно вынесено на повестку дня накануне не разглашалось, но в конце февраля секретарь Совбеза Алексей Данилов анонсировал заседание через две недели с отчетами правоохранителей в отношении подозреваемых в государственной измене и утверждением стратегии относительно "крымского вопроса".

Данилов отметил, что на прошлой неделе с президентом Владимиром Зеленским они согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании.

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