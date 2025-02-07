Зеленский уволил своего уполномоченного по гарантиям безопасности

Что известно о Мойсюке

Стоит заметить, что Мойсюк занимал должность специального уполномоченного по вопросам реализации международный гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины чуть менее года. Он был назначен Зеленским 13 февраля 2024-го года.

Мойсюк в 2004-2005 гг. проходил службу в Ираке в составе украинского миротворческого контингента. При этом с 2008 по 2009 год он был в составе миротворческой миссии в Косово.

В 2012 году Мойсюк стал командиром первого парашютно-десантного батальона.

Принимал активное участие в войне с российскими оккупантами еще с 2014 года. В декабре 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта.

21 июля 2019 года Мойсюк стал командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этом же году ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

В 2021 году получил должность заместителя главнокомандующего ВСУ.

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