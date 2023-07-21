Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Британии

Так, Пристайко уволили от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, он больше не будет занимать должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству.

Что этому предшествовало

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую оказывает его страна. При этом он добавил, что страны Запада - не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины.

После этого премьер-министру Британии Рише Сунаку пришлось оправдываться за слова Уоллеса. Он отметил, что Зеленский и украинцы неоднократно благодарили его страну за оказанную помощь.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина всегда была благодарна Британии за поддержку, поэтому заявление Воллеса необоснованно. Он отметил, что мы "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

Пристайко назвал заявление Зеленского "нездоровым сарказмом" и добавил, что он не нужен в отношениях между дружественными странами.

Вадим Пристайко

Зеленский назначил Пристайко послом в Британии 20 июля 2020 года. До этого он был главой МИД в правительстве Алексея Гончарука.

В 2017-2019 годах Пристайно был послом Украины при НАТО, затем занимал должность заместителя главы Администрации президента, а после реорганизации - заместителя руководителя Офиса президента.