Зеленский уволил несколько заместителей Ермака

Согласно документам, глава государства уволил:

заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова;

заместителя руководителя Офиса президента Алексея Днепрова.

При этом на их место президент назначил:

Елену Ковальскую (была руководителем Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики Офиса президента);

Ирину Мудрую (сегодня, 29 марта, ее уволили с должности заместителя министра юстиции Украины).

Что известно о Смирнове

Андрей Смирнов окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", по специальности "правоведение".

С 2002 по 2006 год работал юристом в частном секторе.

В 2006 году Смирнов начал работу на государственной службе. До 2012 года он занимал должности руководителя юридического департамента Государственного комитета по вопросам государственного материального резерва, заместителя директора департамента хозяйственного обеспечения СБУ, начальника управления земельных ресурсов Запорожья.

С 2013 года занимался юридической и адвокатской практикой.

10 сентября 2019 года его назначили заместителем руководителя Офиса президента.

Что известно о Днепрове

Алексей Днепров окончил Академию труда социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины по специальности "правоведение", Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальностям "Публичное право", "Финансы и кредит", Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Интеллектуальная собственность".

Уже в 2003 году начал работать на государственной службе - был старшим консультантом и главным консультантом Аппарата Верховной рады.

С 2005 года начал работу в Кабинете министров Украины.

В 2013 году стал заместителем министра образования и науки Украины.

В 2015 году указом президента Днепрова назначили заместителем главы Администрации президента Украины. Уже 29 апреля 2016 года он стал руководителем аппарата ведомства.

В 2019 году Днепрова назначили руководителем аппарата Офиса президента Украины.

В 2021 году - стал заместителем руководителя ОП.