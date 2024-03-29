Зеленський звільнив кілька заступників Єрмака

Згідно з документами, глава держави звільнив:

заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова;

заступника керівника Офісу президента Олексія Дніпрова.

При цьому на їхнє місце президент призначив:

Олену Ковальську;

Ірину Мудру (сьогодні, 29 березня, її звільнили з посади заступника міністра юстиції України).

Що відомо про Смирнова

Андрій Смирнов закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "правознавство".

З 2002 до 2006 року працював юристом у приватному секторі.

У 2006 році Смирнов розпочав роботу на державній службі. До 2012 року обіймав посади керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника директора департаменту господарського забезпечення СБУ, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.

З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою.

10 вересня 2019 року його призначили заступником керівника Офісу президента.

Що відомо про Дніпрова

Олексій Дніпров закінчив Академію праці соціальних відносин Федерації професійних спілок України за спеціальністю "правознавство", Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальностями "публічне право", "фінанси та кредит", Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "інтелектуальна власність".

Вже у 2003 році почав працювати на державній службі - був старшим консультантом та головним консультантом Апарату Верховної ради.

З 2005 року розпочав роботу в Кабінеті міністрів України.

У 2013 році став заступником міністра освіти та науки України.

У 2015 році указом президента Дніпрова призначили заступником голови Адміністрації президента України. Вже 29 квітня 2016 року він став керівником апарату відомства.

У 2019 році Дніпрова призначили керівником апарату Офісу президента України.

У 2021 році - став заступником керівника ОП.