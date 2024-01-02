Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой на фоне атак россиян

Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего удара российских оккупантов ранения получили 130 человек. При этом пять мирных жителей погибли.

Зеленский выразил сочувствие тем, кто потерял родных и близких.

"И, пожалуйста, особенно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизнь", - заявил Зеленский.

Массированный удар оккупантов

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью врага был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускали при помощи самолетов МиГ-31К.

Всего украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на такую результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более детально о последствии атаки российских террористов можете узнать в материале РБК-Украина.



