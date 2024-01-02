RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обратился к украинцам с важной просьбой на фоне атак россиян

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам нужно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. На фоне частых российских ударов важно сохранить жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего удара российских оккупантов ранения получили 130 человек. При этом пять мирных жителей погибли. 

Зеленский выразил сочувствие тем, кто потерял родных и близких. 

"И, пожалуйста, особенно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизнь", - заявил Зеленский. 

Массированный удар оккупантов

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты. 

Основной целью врага был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускали при помощи самолетов МиГ-31К. 

Всего украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты. 

Несмотря на такую результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков. 

Более детально о последствии атаки российских террористов можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар