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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський звернувся до українців з важливим проханням на тлі атак росіян

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям слід звертати увагу на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. На тлі частих російських ударів важливо зберегти життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів поранення отримали 130 людей. При цьому п'ять мирних жителів загинули.

Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив рідних та близьких.

"І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", - заявив Зеленський.

Масований удар окупантів

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Основною ціллю ворога був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема, їм вдалося знищити ворожі гіперзвукові ракети "Кинжал", які запускали за допомогою літаків МіГ-31К.

Загалом українські захисники сьогодні знищили 72 ракети.

Незважаючи на таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.

Більш детально про наслідки атаки російських терористів можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

 

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