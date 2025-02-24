Зеленский обратился к Трампу: наши люди взволнованы, будет ли поддержка от США

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания стран G7 обратился к американскому лидеру Дональду Трампу. Он рассказал, что украинцы взволнованы, будет ли продолжаться поддержка от США.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на выступление украинского президента во время заседания стран G7.
Зеленский отметил, что должен встретиться с Трампом как можно скорее, чтобы определить условия гарантий мира и безопасности для Украины. По его словам, украинские команды уже очень продуктивно работают с США по экономическому соглашению, которое надеются подписать в Вашингтоне.
"Господин президент Трамп, мы бы хотели действительно услышать вас, потому что все наши люди, все наши семьи очень взволнованы относительно того, будет ли поддержка от США, будет ли Америка лидером свободного мира. Я хочу быть откровенным с вами, для наших людей очень важно, чтобы американская поддержка и помощь оставались", - подчеркнул президент.
По мнению Зеленского, Украина и США действительно могут эффективно работать над гарантиями безопасности для мира, но для этого необходимо, "чтобы все, кто пострадал от этой войны, все, кто попал под волну войны, чтобы все они были в обсуждении".
Напомним, после вступления Дональда Трампа на пост президента США существовала угроза прекращения помощи Украине.
В середине февраля Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он отметил, что "деньги должны быть обеспечены".
После недавней резкой смены риторики в отношении Украины и президента Владимира Зеленского, Трамп утверждал, что США якобы потратили 350 млрд долларов на поддержку Украины. Однако эта цифра значительно превышает фактическую сумму.
В свою очередь Пентагон опроверг заявление Трампа о потраченных 350 млрд долларов на Украину. В частности, издания Deutsche Welle и Newsweek отмечают, что фактическая помощь США Украине составляет около 203 млрд долларов.
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