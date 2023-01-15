Зеленский обратился к россиянам, молчащим о терроре: они придут и за вами

Россиян, которые сейчас умалчивают терроризм со стороны Российской Федерации, ждет то же самое. Однако, когда придут к ним, помочь будет некому.

Зеленский обратился ко всем находящимся в России и за рубежом россиянам, призвав не умалчивать террор со стороны РФ.

"Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в тот момент, когда эти люди окажутся в похожей ситуации и будут нуждаться в помощи - помочь им будет некому.

"Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться, а когда оно придет за вами - некому будет вас защищать", - подчеркнул Зеленский.