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Зеленский обратился к россиянам, молчащим о терроре: они придут и за вами

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 21:30
Зеленский обратился к россиянам, молчащим о терроре: они придут и за вами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россиян, которые сейчас умалчивают терроризм со стороны Российской Федерации, ждет то же самое. Однако, когда придут к ним, помочь будет некому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский обратился ко всем находящимся в России и за рубежом россиянам, призвав не умалчивать террор со стороны РФ.

"Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в тот момент, когда эти люди окажутся в похожей ситуации и будут нуждаться в помощи - помочь им будет некому.

"Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться, а когда оно придет за вами - некому будет вас защищать", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера во время масштабных обстрелов по Украине российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре.

Число травмированных в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре постоянно растет.

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Владимир Зеленский Днепропетровская область
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