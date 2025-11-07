Зеленский обратился к Орбану: мы не дадим россиянам продавать Европе нефть

Премьер Венгрии Виктор Орбан должен осознать, что Украина найдет метод прекратить поставки российской нефти странам Европы.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.
Президент обратил внимание, что Орбан приехал к президенту США Дональду Трампу в Вашингтон, чтобы "защитить" зависимость Венгрии от российской нефти.
"Он должен понять и наше отношение к этому. Мы не можем дать возможность россиянам зарабатывать на энергетике. И даже там, где нам скручивают руки через те или иные контракты, мы все равно найдем выход, чтобы российской нефти в Европе не было", - отметил Зеленский.
По его словам, очень хорошо, что в сокращении зависимости Европы от российской нефти заинтересованы США. Украина также в этом очень заинтересована.
Президент рассказал, что Орбан постоянно призывает "разных важных игроков" повлиять на Украину. По его мнению, венгерский премьер должен строить свою избирательную кампанию не на ненависти к Украине, а на дружбе. Он может попросить помощь в проблеме с энергоресурсами.
"Мы не дадим россиянам продавать туда нефть", - подчеркнул он.
Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп ударил санкциями по российским нефтяным гигантам - "Лукойлу" и "Роснефти". Это значительно затруднило экспорт нефти из России в другие страны.
На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан захотел посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы уладить вопрос поставок нефти из РФ в Венгрию.
31 октября Трамп заявил, что Орбан попросил исключений из санкций против России для Венгрии, но он отказал.