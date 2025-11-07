Зеленский обратился к Орбану: мы не дадим россиянам продавать Европе нефть

Президент обратил внимание, что Орбан приехал к президенту США Дональду Трампу в Вашингтон, чтобы "защитить" зависимость Венгрии от российской нефти.

"Он должен понять и наше отношение к этому. Мы не можем дать возможность россиянам зарабатывать на энергетике. И даже там, где нам скручивают руки через те или иные контракты, мы все равно найдем выход, чтобы российской нефти в Европе не было", - отметил Зеленский.

По его словам, очень хорошо, что в сокращении зависимости Европы от российской нефти заинтересованы США. Украина также в этом очень заинтересована.

Президент рассказал, что Орбан постоянно призывает "разных важных игроков" повлиять на Украину. По его мнению, венгерский премьер должен строить свою избирательную кампанию не на ненависти к Украине, а на дружбе. Он может попросить помощь в проблеме с энергоресурсами.

"Мы не дадим россиянам продавать туда нефть", - подчеркнул он.