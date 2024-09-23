ua en ru
Пн, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке

Понедельник 23 сентября 2024 20:46
UA EN RU
Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке Архивное фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По данным СМИ, их встреча прошла в Постоянном представительстве Украины при ООН. Что именно они обсуждали во время встречи – неизвестно.

Напомним, о том, что Зеленский и Шольц сегодня встретятся, стало известно еще на прошлой неделе. Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки, где должен представить свой план победы президенту США Джо Байдену, а также Камали Гаррис и Дональду Трампу.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад объявил о готовящемся плане победы в войне. По его словам, план готов, и следующим шагом станет его реализация.

Детали плана еще не раскрыты, но Зеленский назвал его "понятным" и "откровенным". Документ сначала будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с поддержкой США

Во время визита в США Зеленский планирует акцентировать внимание на приглашении Украины в НАТО и необходимости обязательств партнеров по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Олаф Шольц
NEWS
Следующие несколько месяцев будут решающими в войне, - Зеленский
Следующие несколько месяцев будут решающими в войне, - Зеленский
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти