Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По данным СМИ, их встреча прошла в Постоянном представительстве Украины при ООН. Что именно они обсуждали во время встречи – неизвестно.

Напомним, о том, что Зеленский и Шольц сегодня встретятся, стало известно еще на прошлой неделе. Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки, где должен представить свой план победы президенту США Джо Байдену, а также Камали Гаррис и Дональду Трампу.

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад объявил о готовящемся плане победы в войне. По его словам, план готов, и следующим шагом станет его реализация.

Детали плана еще не раскрыты, но Зеленский назвал его "понятным" и "откровенным". Документ сначала будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с поддержкой США

Во время визита в США Зеленский планирует акцентировать внимание на приглашении Украины в НАТО и необходимости обязательств партнеров по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы.

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