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Зеленский встретился с Шольцом: говорили о ПВО

Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил ФРГ за поддержку Украины и усиление противовоздушной обороны нашей страны. Кроме этого, глава государства проинформировал Шольца о ходе событий на фронте и рассказал о первоочередных потребностях Украины.

"Президент отметил важность дальнейшего усиления украинской ПВО для защиты гражданской инфраструктуры в преддверии зимы и функционирования "зернового коридора", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что получение дополнительных систем ПВО позволит защитить черноморские порты и историческое наследие Одессы.

Кроме того, они пообщались о подготовке очередной встречи на уровне советников по обсуждению пунктов Украинской формулы мира, а также Глобального саммита мира.

Кроме того, лидеры уделили внимание подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Германии летом 2024 года.

Военная помощь

Германия является одним из лидеров среди стран-союзников в плане поставки вооружений. Так, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германия передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

Вчера стало известно, что в новый пакет помощи войдут две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

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Владимир ЗеленскийОлаф ШольцПВО