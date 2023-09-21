Зеленський зустрівся з Шольцом: говорили про ППО

Під час зустрічі Зеленський подякував ФРН за підтримку України та посилення протиповітряної оборони нашої країни. Крім цього, глава держави поінформував Шольца про перебіг подій на фронті та розповів про першочергові потреби України.

"Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування "зернового коридору", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що отримання додаткових систем ППО дасть змогу захистити чорноморські порти та історичну спадщину Одеси.

Крім цього, вони поспілкувались про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.

На додаток, лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.

Військова допомога

Німеччина є одним із лідерів серед країн-союзників України в плані постачання озброєнь. Так, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

А вчора стало відомо, що до нового пакету допомоги увійдуть дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.