Зеленский назвал цель визита в Норвегию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". В частности, планируются двусторонние переговоры с его участниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина - Северная Европа". Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе", - рассказал Зеленский. что главная цель - безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте.
Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита.
"Встречусь с Его Величеством Королем Гаральдом V, посещу Стортинг, пообщаюсь с норвежскими политиками и предпринимателями. Лично благодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения", - добавил он.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом 13 декабря.
Первый саммит "Украина - Северная Европа"
Напомним, первый саммит "Украина - Северная Европа" состоялся в мае 2023 года. В нем президент Владимир Зеленский принял участие во время официального визита в Финляндию. Саммит проходил в Хельсинки.
Украина предложила скандинавским странам провести саммит мира в конце апреля. Само предложение о проведение саммита прозвучало во время лпереговоров главы ОП Андрея Ермака с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии.
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