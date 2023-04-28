Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Зеленский поблагодарил чешского коллегу за визит, а также отметил, что Чехия с первых дней помогала Украине.

"Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", - сказал президент.

Позже президент встретился с президентом Словакии. Зеленский поблагодарил ее за поддержку украинских людей, армии и за помощь в восстановлении Украины.

Напомним, мы сообщали, что сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

Ранее мы писали, что Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение.

В свою очередь Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

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