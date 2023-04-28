RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 апреля, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом.и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Зеленский поблагодарил чешского коллегу за визит, а также отметил, что Чехия с первых дней помогала Украине.

"Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", - сказал президент.

Позже президент встретился с президентом Словакии. Зеленский поблагодарил ее за поддержку украинских людей, армии и за помощь в восстановлении Украины.

Напомним, мы сообщали, что сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

Ранее мы писали, что Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение.

В свою очередь Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЧехия