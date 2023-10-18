Зеленский встретился с премьером Румынии. Обсудили оборонную поддержку и не только

По его словам, они обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины со стороны Румынии.

Также президент Украины и глава правительства Румынии коснулись темы вопроса продовольственной безопасности и развития новых логистических путей транзита украинской агропродукции по территории Румынии.

"Спасибо Румынии за поддержку Украины, украинского народа и за те пакеты военной помощи, которые усилили нас на поле боя", - добавил президент.

Итог визита главы правительства Румынии в Украину

Сегодня Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.

Также правительство Румынии утвердило схему импорта агропродукции из Украины. Она подразумевает ряд новых условий.