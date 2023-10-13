ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии утвердили новые условия импорта зерна из Украины

Бухарест, Пятница 13 октября 2023 16:30
UA EN RU
В Румынии утвердили новые условия импорта зерна из Украины Фото: Марчел Чолаку, премьер Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Румынии утвердило схему импорта агропродукции из Украины. Она предусматривает ряд новых условий.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Румынии.

"Мы утверждаем механизм защиты румынских фермеров и местного производства от импорта украинского зерна. Согласованный с украинскими коллегами механизм позволит импортировать зерно только на основании лицензии, в ограниченных количествах и только для наших фермеров и переработчиков, которые продемонстрируют необходимость пополнения запасов", - подчеркнул глава правительства Румынии.

Чолаку добавил, что его страна поддерживает Украину в вопросе транзита зерна, но также необходимо защитить румынских фермеров.

Новые условия импорта действуют для украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника, и сои. Он будет происходить на основании маркетингового соглашения, выданного Министерством сельского хозяйства и сельского развития Румынии.

Что предшествовало

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

После этого Венгрия, Польша и Болгария решили продлить ограничения в одностороннем порядке.

Украина предложила странам альтернативу в виде импорта только на основании лицензий. Словакия и Румыния уже поддержали такую инициативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния зерновой коридор
NEWS
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину