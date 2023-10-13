В Румынии утвердили новые условия импорта зерна из Украины
Правительство Румынии утвердило схему импорта агропродукции из Украины. Она предусматривает ряд новых условий.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Румынии.
"Мы утверждаем механизм защиты румынских фермеров и местного производства от импорта украинского зерна. Согласованный с украинскими коллегами механизм позволит импортировать зерно только на основании лицензии, в ограниченных количествах и только для наших фермеров и переработчиков, которые продемонстрируют необходимость пополнения запасов", - подчеркнул глава правительства Румынии.
Чолаку добавил, что его страна поддерживает Украину в вопросе транзита зерна, но также необходимо защитить румынских фермеров.
Новые условия импорта действуют для украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника, и сои. Он будет происходить на основании маркетингового соглашения, выданного Министерством сельского хозяйства и сельского развития Румынии.
Что предшествовало
Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна, который действовал для Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.
После этого Венгрия, Польша и Болгария решили продлить ограничения в одностороннем порядке.
Украина предложила странам альтернативу в виде импорта только на основании лицензий. Словакия и Румыния уже поддержали такую инициативу.
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