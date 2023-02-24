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Зеленский встретился с премьером Польши и посетил украинских бойцов в госпитале (видео)

Фото: Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который прибыл с визитом в Киев в годовщину вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент вместе с Моравецким посетил украинских военных, которые проходят лечение после ранений в одном из киевских госпиталей.

Зеленский поблагодарил воинов за самоотверженную защиту Украины и пожелал им скорейшего выздоровления.

Президент также поблагодарил всех медицинских работников, которые в режиме 24/7 лечат, спасают, сохраняют жизнь украинцев.

РБК-Украина сообщало, что Моравецкий уже встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Они возложили венки к Стене памяти погибших.

Также отметим, что в Минобороны Польши сообщили о том, что первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.

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Владимир ЗеленскийКиевПольша