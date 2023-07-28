Зеленский встретился с премьером Катара. Обсудили "формулу мира" и не только

Зеленский отметил важность первого визита катарского чиновника в Украину, а также поблагодарил Катар за поддержку нашего государства и предоставленную украинскому народу гуманитарную помощь.

"Ценим этот визит и считаем его важным проявлением поддержки и солидарности Катара с нашим государством. Искренне благодарны за всю полученную от Катара помощь", - сказал Владимир Зеленский.

О чем они говорили

Президент Украины проинформировал собеседника о ежедневных ракетных ударах России по Одессе, попытках разрушить исторический центр города, находящийся под охраной ЮНЕСКО, и гражданскую портовую инфраструктуру.

В этом контексте стороны обсудили дальнейшие шаги на пути обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продолжения безопасного функционирования "зернового коридора".

Инвестиции в Украину

"Особое внимание было уделено вопросам реализации украинской "формулы мира" и плана восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отдельно отметил возможности для катарских инвестиционных фондов и деловых кругов участвовать в имплементации конкретных программ развития и восстановления нашей страны.

Фото: Встреча Зеленского и премьера Катара (president.gov.ua)

Со своей стороны Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани передал приветствие от Эмира Катара, и сообщил о намерении этого государства выделить 100 млн долларов на поддержку гуманитарных потребностей Украины.

Премьер Катара прибыл с визитом в Украину

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани прибыл с официальным визитом в Украину в пятницу, 28 июля. Он планирует провести ряд встреч, в частности, встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Позиция Катара по поводу войны

Стоит отметить, что власти Катара занимают якобы нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Однако Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.

К тому же в Катаре заявили об "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля в мае. Страна проигнорировала российский террор против мирных жителей Украины. МИД Украины резко ответил Катару, напомнив, что именно Россия является агрессором.