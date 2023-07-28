Зеленський зустрівся з прем'єром Катару. Обговорили "формулу миру" і не тільки

Зеленський відзначив важливість першого візиту катарського посадовця в Україну, а також подякував Катару за підтримку нашої держави та надану українському народу гуманітарну допомогу.

"Цінуємо цей візит і вважаємо його важливим проявом підтримки та солідарності Катару з нашою державою. Щиро вдячні за всю отриману від Катару допомогу", - сказав Володимир Зеленський.

Про що вони говорили

Президент України поінформував співрозмовника про щоденні ракетні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, та цивільну портову інфраструктуру.

У цьому контексті сторони обговорили подальші кроки на шляху забезпечення глобальної продовольчої безпеки та продовження безпечного функціонування "зернового коридору".

Інвестиції в Україну

"Особливу увагу було приділено питанням реалізації української "формули миру" та плану відбудови України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський окремо наголосив на можливостях для катарських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації конкретних програм розвитку та відновлення нашої країни.

Фото: Зустріч Зеленського та прем'єра Катару (president.gov.ua)

Зі свого боку Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані переказав вітання від Еміра Катару, й повідомив про намір цієї держави виділити 100 млн доларів на підтримку гуманітарних потреб України.

Прем'єр Катару прибув з візитом до України

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані прибув з офіційним візитом до України у п'ятницю, 28 липня. Він планує провести низку зустрічей, зокрема зустрівся з главою українського уряду Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Позиція Катару щодо війни

Варто зазначити, що влада Катару займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте Катар відкрито не засудив російську агресію проти українців.

До того ж у Катарі заявили про "ескалацію війни" через "напад" на будівлю Кремля у травні. Країна проігнорувала російський терор проти мирних жителів України. МЗС України різко відповіло Катару, нагадавши, що саме Росія є агресором.