Зеленский встретился с парламентской делегацией Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с израильской парламентской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitter .

На встрече с президентом присутствовали глава комитета обороны и международной политики Израиля Юлий Эдельштейн, член Кнессета Зеев Элькин, посол Израиля Михаил Бродский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения на основе общих и взаимных интересов", - добавил посол.

Напомним, парламентская делегация Израиля прибыла в Украину 20 февраля.

РБК-Украина также сообщало, почему Израиль отказался передать Украине ПВО Hawk.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.