Зеленский встретился с Папой Римским: обсудили саммит мира и не только

Зеленский поблагодарил понтифика за молитвы за мир в Украине, духовную близость с украинцами и гуманитарную помощь.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы последствий российского вторжения, воздушный террор РФ и сложную ситуацию в энергетике.

"Также пообщались о формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидании от Глобального саммита мира", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ценит участие Ватикана в саммите и усилия, которые направлены на приближение мира, в том числе на возвращение депортированных украинских детей из России.