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Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Британии Грант Шаппс (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 сентября, провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и пресс-службу Офиса президента.

"Содержательная встреча с Госсекретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом. Спасибо за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку Украины!", - написал Зеленский.

Президент отметил, что сотрудничество Украины и Британии в военной сфере существенно расширяет возможности наших воинов на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

Глава государства также поблагодарил Британию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

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Владимир ЗеленскийВеликобритания