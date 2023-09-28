Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії

"Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України!", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця України та Британії у військовій сфері суттєво розширює можливості наших воїнів на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Глава держави також подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А в серпні Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на суму понад 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.