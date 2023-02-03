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Зеленский встретился с министром обороны Польши: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком и поблагодарил его за конкретные и весомые шаги, которые делает Варшава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в Telegram.

"Сегодня же говорил в Киеве с министром обороны Польши - он вместе с другими партнерами и министром обороны Украины Алексеем Резниковым принял участие в уже третьей встрече государств - участников нашей танковой коалиции. Делаем все для скорейшего получения нашими воинами современных танков", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что достигнутые договоренности о поставках Украине западной бронетехники уже в скором времени принесут первые результаты. По его словам, создание танковой коалиции - это не только об усилении ВСУ, но и об ускорении освобождения украинских территорий.

"Я благодарю за конкретные и весомые шаги, которые делает Польша, чтобы усилить Вооруженные силы Украины", - добавил глава государства.

Напомним, что украинские военные уже через несколько дней начнут обучение по использованию танков Leopard в Польше.

Как сообщалось ранее, Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских защитников на танках Leopard.

Кроме того, в Польше назвали сроки, необходимые для поставки танков Украине.

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