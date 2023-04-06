Зеленский встретился с маршалком Сейма и маршалком Сената Польши: о чем говорили

Во время визита в Варшаву президент Владимир Зеленский провел встречи с маршалком Сейма Эльжбетой Витек и маршалком Сената Польши Томашем Павлом Гродзким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства поблагодарил за четкую и активную позицию польского парламента в поддержку Украины и важные шаги, которые помогли дать отпор агрессии РФ.
"Искренне благодарен вам за то, что вы в таком единении поддерживаете Украину в нашей борьбе за независимость", - отметил Зеленский
Президент высоко оценил принятие Сеймом и Сенатом специального закона о помощи украинцам, а также законодательства, которое позволило поставки в Украину оружия и товаров двойного назначения.
По его словам, эти решения стали проявлением подлинной солидарности братской Польши с Украиной и украинцами.
Кроме этого, Зеленский выразил благодарность за:
Глава государства добавил, что ключевым приоритетом Украины остается создание специального трибунала по преступлению российской агрессии и выразил надежду на поддержку на уровне парламента Польши соответствующих усилий Украины.
"Это поможет нам в дальнейшем продвижении нашей инициативы по созданию специального трибунала", - пояснил президент.
В заключение была отмечена важность выработки законодательного решения, которая позволит использовать замороженные активы РФ для нужд восстановления Украины.
Напомним, украинский лидер обратился к польскому бизнесу с призывом к восстановлению Украины.
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