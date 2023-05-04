RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с королем Нидерландов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и король Нидерландов Виллем-Александр (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Президент выразил благодарность за всестороннюю поддержку Нидерландами Украины в защите нашей свободы и независимости, а также за личную заботу короля и королевской семьи об украинцах, прибывших в Нидерланды в поисках убежища от войны.

"С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной", - отметил Зеленский.

Напомним, в четверг, 4 мая, президент Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды, где выступил перед парламентом и в суде Гааги.

К тому же Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он провел с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский