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Зеленский встретился с руководством BlackRock. Говорили о восстановлении Украины

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Украина, Пятница 05 мая 2023 22:28
Зеленский встретился с руководством BlackRock. Говорили о восстановлении Украины Фото: президент Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

В ходе встречи были обсуждены детали создания инвестиционного фонда для восстановления экономики Украины.

"Основной целью создания фонда является привлечение приватного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов в Украине", - написал президент.

Он отметил, что это будет мощный сигнал по усилению инвестиционного климата.

"Это важно не только для наших людей, для нашего общества, но и для бизнеса, для предпринимателей за рубежом. Сейчас настал исторический момент, ведь с самых первых дней независимости мы не имели таких огромных кейсов инвестиционного характера в Украине. Мы гордимся тем, что можем начать такой процесс", - подчеркнул он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что США обсуждают возможные механизмы передачи активов РФ на восстановление Украины.

Также ранее мы писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% инвестиций в замороженные активы Центрального банка Российской Федерации и прибыль передать Украине.

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