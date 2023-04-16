США обсуждают возможные механизмы для передачи активов РФ на восстановление Украины

Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения. В настоящее время Соединенные Штаты ведут переговоры о возможных механизмах, которые позволят это сделать.

Об этом заявила министр финансов США Джаннет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это ответственность, которую, я думаю, мировое сообщество ожидает от России. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения на то, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", - заявила она.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что США рассматривают возможность использовать для восстановления Украины замороженные активы Центрального банка России.

Кроме того, Минфин Бельгии заморозил 58 миллиардов евро российских активов. Этот показатель стал самым большим среди стран-членов ЕС.

Добавим, что Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в 2,6% от инвестиций в замороженные активы Центробанка РФ.

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