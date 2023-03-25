В ЕС хотят инвестировать в замороженные активы РФ и прибыль передать Украине, - Politico
Еврокомиссия рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от инвестиций в замороженные активы Центрального банка Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"ЕС изучает юридические варианты использования российских валютных резервов, замороженных в блоке, включая их инвестирование для получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины. Такая беспрецедентная попытка поднимает юридические, политические и экономические вопросы, и страны ЕС в прошлом месяце создали рабочую группу для изучения того, что можно сделать",- говорится в материале.
Отмечается, что существует консенсус среди государств-членов ЕС о том, что нужно очень тщательно изучить, что можно сделать в соответствии с инструкциями по этим активам.
Politico пишет, что в документе Еврокомиссии, который будет обсуждаться на совещании национальных экспертов, разъясняются правовые основания для инвестирования в российские активы, а также связанные с этим риски и оценки возможной доходности инвестиций. Еврокомиссия хочет учесть вторжение РФ в Украину, что равносильно исключительному и грубому нарушению международного и гуманитарного права. Этим хотят обосновать доказательства в пользу инвестирования активов российского Центрального банка и получения прибыли в пользу Украины в соответствии с международным правом.
Комиссия считает, что вложение этих миллиардов в ликвидные активы с высоким рейтингом с относительно коротким сроком погашения может принести значительный годовой доход со средним значением около 2,6%. Около двух третей из 300 млрд долларов замороженных резервов ЦБ РФ находятся в странах G7, государствах Евросоюза и Австралии.
Напомним, что по итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине.
РБК-Украина писала о том, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.
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