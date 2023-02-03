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Басков, СМИ и фонды Пригожина. Канада расширила санкции против РФ

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Оттава, Пятница 03 февраля 2023 22:26
Басков, СМИ и фонды Пригожина. Канада расширила санкции против РФ Фото: Канада расширила санкции против РФ (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады ввело новые санкции против России за военное вторжение в Украину. В санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

В санкционный список в частности попали:

  • государственная медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru;
  • United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связанные с основателем и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
  • певец Николай Басков, который посещал российские войска на оккупированных территориях Украины и выступал на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.

"Канада предпринимает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках своих усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Согласно опубликованному санкционному списку, под ограничения также попали:

  • Михаил Боярский;
  • Марат Башаров;
  • Дима Билан;
  • Лариса Долина;
  • Михаил Галустян;
  • Николай Расторгуев;
  • Олег Газманов;
  • Полина Гагарина;
  • Надежда Бабкина;
  • Ирина Аллегрова;
  • Максим Аверин;
  • Дмитрий Дюжев и другие.

Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.

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