Басков, СМИ и фонды Пригожина. Канада расширила санкции против РФ
Правительство Канады ввело новые санкции против России за военное вторжение в Украину. В санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.
В санкционный список в частности попали:
- государственная медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru;
- United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связанные с основателем и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
- певец Николай Басков, который посещал российские войска на оккупированных территориях Украины и выступал на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.
"Канада предпринимает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках своих усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Согласно опубликованному санкционному списку, под ограничения также попали:
- Михаил Боярский;
- Марат Башаров;
- Дима Билан;
- Лариса Долина;
- Михаил Галустян;
- Николай Расторгуев;
- Олег Газманов;
- Полина Гагарина;
- Надежда Бабкина;
- Ирина Аллегрова;
- Максим Аверин;
- Дмитрий Дюжев и другие.
Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.
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