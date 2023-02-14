Зеленский встретился с главой МИД Канады и обсудил потребности ВСУ

Во вторник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что они подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

"Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена. Благодарен правительству Канады и всему канадскому народу за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине", - добавил президент Украины.