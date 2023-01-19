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Зеленский встретился с главой МАГАТЭ: говорили о Запорожской АЭС, и не только

Фото: украинские власти надеются, что присутствие инспекторов МАГАТЭ поможет демилитаризации ЗАЭС (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили вопросы, связанные с безопасностью объектов ядерной энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

"Знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение о размещении инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно", - приветствовал Зеленский размещение инспекторов агентства на украинских АЭС во время встречи.

Глава государства отметил, насколько важна на фоне войны, начатой Россией, помощь МАГАТЭ. Он отметил недопустимость продолжения обстрелов объектов украинской атомной энергетики российским агрессором и выразил надежду, что миссии МАГАТЭ сделают невозможным это.

В свою очередь, Рафаэль Гросси заверил, что миссии МАГАТЭ созданы на всех АЭС. Отдельное внимание было уделено ситуации на Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной российской оккупацией.

"Мы также продолжили обсуждение зоны безопасности и охраны на Запорожской АЭС. Работа продолжается. Зона необходима для предотвращения ядерной аварии", - отметил Рафаэль Гросси в своем твите.

Во время разговора Зеленский особо отметил важность демилитаризации станции и выведение с нее всех, без исключения, представителей России. Президент акцентировал, что Украина продолжит обсуждение этого вопроса исключительно с МАГАТЭ, и со своей стороны будет делать все для обеспечения безопасности инспекторов агентства.

На днях РБК-Украина сообщало, что МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех атомных станциях Украины. Так, 18 января стало известно, что МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС.

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Владимир ЗеленскийМАГАТЭ