ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский обсудил потенциал СБУ с Героем Украины, полковником Козаком

Понедельник 05 января 2026 15:04
UA EN RU
Зеленский обсудил потенциал СБУ с Героем Украины, полковником Козаком Зеленский провел встречу с Василием Козаком (фото: Getty Imeges)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком. Ключевой темой разговора стало обсуждение потенциала спецслужбы и реализация новых активных операций на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента.

Главная цель встречи - усиление защиты украинского суверенитета через активные действия СБУ. Василий Козак является одним из тех воинов, кто разрабатывает операции, которые становятся самыми ощутимыми для оккупантов. За эти боевые успехи он ранее был удостоен звания Героя Украины.

Зеленский отметил, что государство должно использовать опыт и видение полковника для укрепления безопасности страны.

"Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного", - заявил глава государства.

Укрепление спецслужбы

Президент подчеркнул, что такие встречи позволяют лучше координировать усилия и внедрять эффективные стратегии борьбы. Он заверил, что Украина продолжит укреплять свою защиту, опираясь на профессионализм топовых офицеров спецслужб.

Напомним, 5 января президент Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

Также известно, что президент Украины встретился с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой, заявив, что тот "в команде Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
Новости
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка