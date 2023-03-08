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Зеленский встретился с генсеком ООН (видео)

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Киев, Среда 08 марта 2023 15:42
Зеленский встретился с генсеком ООН (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время его визита в Киев в среду, 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН", - написал Зеленский.

Он подчеркнул важность проведения дискуссий в Киеве о том, как вернуть мир и международную безопасность, полную силу Устава ООН - тем нормам, которые одинаково важны для всех народов на земле.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже третий визит Антониу Гутерреша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ожидается, что главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского станет продление "зернового соглашения".

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