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Зеленский встретился с премьером Словении: стороны обсудили реализацию Формулы мира

Среда 25 сентября 2024 04:38
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Зеленский встретился с премьером Словении: стороны обсудили реализацию Формулы мира Фото: Владимир Зеленский и Роберт Голоб (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Словении Робертом Голобом. В частности, стороны обсудили реализацию Формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства и сайт Офиса президента (ОП).

"В ходе встречи лидеры обсудили реализацию Формулы мира и участие представителей Словении в тематических конференциях по отдельным ее пунктам", - говорится в сообщении.

Как пишет ОП, Зеленский поблагодарил Словению за оборонную поддержку и заключенное двустороннее соглашение по безопасности, а также отметил, что важно обеспечить его практическую реализацию.

Кроме того, президент Украины выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым составом Европейской комиссии, где должность комиссара по вопросам расширения заняла представительница Словении.

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