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Зеленский встретился с Эрдоганом и обсудил безопасность в Черном море

00:12 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Зеленский встретился с Эрдоганом и обсудил безопасность в Черном море Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил безопасность в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Лидеры обсудили безопасность в Черном море, в частности - как обеспечить работу морского экспортного коридора. По словам Зеленского, страны на каждом континенте зависят от украинского экспорта продовольствия, и сейчас на столе есть разные варианты для его полного восстановления.

"Нужна исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина зеркально остановила свои дальнобойные ответы", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. По его словам, важно, чтобы война России против Украины завершилась "с достоинством и уважением к международному праву".

Президент проинформировал турецкого лидера о контактах с американской командой. Также стороны обсудили двусторонние вопросы - зону свободной торговли и потенциальную "Drone Deal" - соглашение по дронам.

Еще накануне Турция уже передала Украине и РФ предложение о деэскалации в Черном море - страна разработала план выхода из кризиса в регионе.

Зеленский заявлял, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр - по его словам, именно от российского диктатора миром распространяются война и нестабильность.

Ранее президент также отмечал, что без возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права - именно из-за оккупации полуострова в 2014 году Россия начала демонстрировать неуважение к мировому порядку.

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