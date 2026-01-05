Зеленский встретился с двумя генералами СБУ и обсудил новые операции

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с генерал-майором СБУ Александром Покладом и первым заместителем руководителя ЦСО "А" Денисом Килимником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Встреча с Покладом

Глава украинского государства обратил внимание, что защита украинской государственности и контрразведка в СБУ значительно усилились. Это направление будет развиваться и дальше, заверил Зеленский.

"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", - подчеркнул он.

Встреча с Килимником

Президент напомнил, что летом прошлого года он присвоил звание Героя Украины бригадному генералу СБУ Денису Килимнику. Он отметил, что это было абсолютно заслуженно.

По словам Зеленского, Килимник - один из тех, кто организовывает самые существенные и абсолютно справедливые удары по российскому оккупанту.

"Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками возможного развития Службы", - рассказал он.