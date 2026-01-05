Зеленский встретился с двумя генералами СБУ и обсудил новые операции
Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с генерал-майором СБУ Александром Покладом и первым заместителем руководителя ЦСО "А" Денисом Килимником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Встреча с Покладом
Глава украинского государства обратил внимание, что защита украинской государственности и контрразведка в СБУ значительно усилились. Это направление будет развиваться и дальше, заверил Зеленский.
"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", - подчеркнул он.
Встреча с Килимником
Президент напомнил, что летом прошлого года он присвоил звание Героя Украины бригадному генералу СБУ Денису Килимнику. Он отметил, что это было абсолютно заслуженно.
По словам Зеленского, Килимник - один из тех, кто организовывает самые существенные и абсолютно справедливые удары по российскому оккупанту.
"Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками возможного развития Службы", - рассказал он.
Новая должность Малюка
Напомним, сегодня, 5 января, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский увольняет Василия Малюка с должности главы СБУ. Тот уже подал в отставку.
По словам президента, Малюк теперь будет заниматься украинскими асимметричными операциями против оккупанта и РФ.
При этом СБУ временно возглавил начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара.