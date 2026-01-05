ua en ru
Зеленский встретился с двумя генералами СБУ и обсудил новые операции

Киев, Понедельник 05 января 2026 15:43
Зеленский встретился с двумя генералами СБУ и обсудил новые операции Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с генерал-майором СБУ Александром Покладом и первым заместителем руководителя ЦСО "А" Денисом Килимником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Встреча с Покладом

Глава украинского государства обратил внимание, что защита украинской государственности и контрразведка в СБУ значительно усилились. Это направление будет развиваться и дальше, заверил Зеленский.

"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", - подчеркнул он.

Встреча с Килимником

Президент напомнил, что летом прошлого года он присвоил звание Героя Украины бригадному генералу СБУ Денису Килимнику. Он отметил, что это было абсолютно заслуженно.

По словам Зеленского, Килимник - один из тех, кто организовывает самые существенные и абсолютно справедливые удары по российскому оккупанту.

"Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками возможного развития Службы", - рассказал он.

Новая должность Малюка

Напомним, сегодня, 5 января, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский увольняет Василия Малюка с должности главы СБУ. Тот уже подал в отставку.

По словам президента, Малюк теперь будет заниматься украинскими асимметричными операциями против оккупанта и РФ.

При этом СБУ временно возглавил начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара.

