Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили ситуацию на фронте и не только

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Во время встречи они в частности обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Встретился с делегацией Конгресса США - были представлены обе партии, обе палаты Конгресса. Важно, что партнеры видят лично происходящее в Украине, в наших регионах, обстреливающих российские террористы и переживших российскую оккупацию. Провел встречу с конгрессменами вчера именно в Черниговской области", - сообщил президент.

Фото: Зеленский встретился с делегацией Конгресса США (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам Зеленского, он проинформировал партнеров о ситуации на передовой, а также рассказал им о первоочередных потребностях украинской армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.

"Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и для наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь в целом", - отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что он благодарен всем в Соединенных Штатах, каждому американскому сердцу, которое, так же как и украинцы, не подчиняется злу и ценит жизнь.