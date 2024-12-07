Зеленский встретится с Трампом и Макроном в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон решил собрать президента Украины Владимира Зеленского и избранного лидера США в одном месте. Все они будут присутствует на церемонии открытия собора Нотр-Дам де Пари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Известно, что сегодня президент Украины прибыл в Париж для ряд встреч. В то же время во Францию прибыл и Дональд Трамп, а именно - в Елисейский дворец. Это его первый зарубежный визит после избрания.

"Для меня большая честь быть здесь. Мир немного сходит с ума, и мы собираемся поговорить об этом", - сказал он по прибытию.

Как пишет издание, переговоры между Трампом и Макроном уже прошли. На данный момент в президенсткий дворец также прибыл глава украинского государства.

Помимо этого сообщается, что в соборе обнаружены места для церемонии открытия. Ожидается, что тут будут присутствовать 40 глав государств, среди них Дональд Трамп и Владимир Зеленский.