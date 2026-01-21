Зеленский встретится с Трампом в Давосе для обсуждения мирного плана, - Axios

По словам журналиста, встреча между двумя президентами запланирована примерно на 12:00. Он отметил, что она должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины", - говорится в заявлении Равида.

РБК-Украина обратилось за подтверждением информации о возможной встрече Зеленского и Трампа к собеседникам в команде президента Украины.

"Сейчас президент в Киеве", - сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.