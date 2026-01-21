Зеленский встретится с Трампом в Давосе для обсуждения мирного плана, - Axios

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 22 января, отправится в Давос для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Axios Барака Равида в X.
По словам журналиста, встреча между двумя президентами запланирована примерно на 12:00. Он отметил, что она должна состояться до того, как спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины", - говорится в заявлении Равида.
РБК-Украина обратилось за подтверждением информации о возможной встрече Зеленского и Трампа к собеседникам в команде президента Украины.
"Сейчас президент в Киеве", - сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Сегодня, 21 января, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе.
Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике.
В то же время он подчеркнул важность и плана процветания, и гарантий безопасности, и сообщил, что поездка может состояться при условии готовности этих документов.
Сегодня, 21 января, стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с российским диктатором. По словам Уиткоффа, именно россияне просят об этой встрече.
Кроме того, Bloomberg сообщило, что в начале января Путин неофициально получил проект мирного плана, согласованный между Украиной и европейскими партнерами. Это позволило ему подготовить замечания и предложения к встрече с Уиткоффом и Кушнером.