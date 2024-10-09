RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский встретится с Папой Римским

Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Встреча намечена на 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Папа Римский Франциск примет на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского в пятницу утром в Ватикане, сообщила в среду пресс-служба Святого Престола", - говорится в сообщении.

Известно, что встреча состоится в Апостольском дворце Ватикана примерно в 09:30 по местному времени.

Обновлено в 16:55.

По данным Reuters, во время своего визита в Рим Зеленский также проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Предыдущие встречи Зеленского и Папы

Предыдущая встреча Зеленского и Папы состоялась в Италии 14 июня этого года на саммите стран Группы семи. Тогда они также обсуждали первый саммит мира, организованный Украиной в Швейцарии.

Уже известно, что Зеленский прибыл в Хорватию на третий саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". А 12 октября Зеленский планировал принять участие в "Рамштайне", там он должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Но из-за шторма в Штатах Байден перенес свою поездку в Германию.

В этой связи была и изменена дата самого "Рамштайна".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПапа римский