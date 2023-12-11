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Зеленский встретится с главой МВФ в Вашингтоне

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой сегодня, 11 декабря.

Об этом рассказала пресс-секретарь МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Встреча должна произойти в тот же день, когда в МВФ планируют одобрить транш для Украины в размере 900 млн долларов. 

В Bloomberg уточняют, что президент Зеленский прибыл в Вашингтон в начале дня перед запланированными переговорами с президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса США

Новая помощь Украине от МВФ

Напомним, еще в пятницу, 8 декабря, стало известно, что Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря рассмотрит вопрос о втором пересмотре Программы расширенного финансирования EFF. 

В случае одобрения такой инициативы Украина получит новый транш от МВФ в размере 900 млн долларов. 

Еще 10 ноября сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по инициативе.

Стоит заметить, что Зеленский в ходе своей поездки в США также встретится с американскими топ-чиновниками. Более детально о его поездке - в материале РБК-Украина

 

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