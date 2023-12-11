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Зеленський зустрінеться з головою МВФ у Вашингтоні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні, 11 грудня.

Про це розповіла прес-секретар МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зустріч має відбутися того ж дня, коли у МВФ планують схвалити транш для України у розмірі 900 млн доларів.

У Bloomberg уточнюють, що президент Зеленський прибув до Вашингтона на початку дня перед запланованими переговорами з президентом Джо Байденом та лідерами Конгресу США.

Нова допомога Україні від МВФ

Нагадаємо, ще у п'ятницю, 8 грудня, стало відомо, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня розгляне питання щодо другого перегляду Програми розширеного фінансування EFF.

У разі схвалення такої ініціативи Україна отримає новий транш від МВФ у розмірі 900 млн доларів.

Ще 10 листопада співробітники МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу з ініціативи.

Варто зауважити, що Зеленський у ході своєї поїздки до США також зустрінеться з американськими топ-чиновниками. Більш детально про його поїздку - у матеріалі РБК-Україна.

 

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