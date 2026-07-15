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Зеленский встретится с Федоровым перед заседанием фракции СН с Корецким

15:01 15.07.2026 Ср
2 мин
Президент назвал приоритет для Минобороны и украинской армии
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский встретится с Федоровым перед заседанием фракции СН с Корецким Фото: Владимир Зеленский и Михаил Федоров (president.gov.ua)
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Президент Украины сегодня, 15 июля, встретится с министром обороны Михаилом Фёдоровым перед заседанием фракции "Слуга народа".

Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, в ответ на вопрос РБК-Украина.

Он назвал "приоритетом" диалог между армией и Министерством обороны, а также решение проблем ТЦК и закрытие неба.

"И по этому у меня будут сегодня также разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет у меня до заседания фракций", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что большая сила Украины - единство, и добавил, что у него с Министерством обороны и ВСУ должен быть один взгляд. Президент подчеркнул, что они должны решить все эти вопросы.

"Ну и приоритет также ОПК. ОПК наш направлен на защиту нашего неба, и не только неба, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, в одном направлении без какой-либо политики. В направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере, к прекращению огня", - отметил Зеленский.

Что известно об отставке Федорова

Напомним, накануне нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что одним из кандидатов на должность министра обороны вместо Федорова рассматривают нынешнего главу МВД Игоря Клименко.

В то же время несколько источников РБК-Украина в разных ветвях власти не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной отставке Федорова.

Ранее РБК-Украина также сообщало об определенных недоразумениях между Владимиром Зеленским и министром обороны. По словам одних собеседников, их отношения в последнее время остыли, в то время как другие источники такие утверждения отрицали.

Отметим, комментируя недавние резонансные события с участием ТЦК во Львове, Зеленский подчеркнул, что Министерство обороны должно выполнить все взятые на себя обязательства по реформе мобилизационной системы.

В то же время, собеседники РБК-Украина во фракции "Слуга народа" отмечали, что возможная отставка Федорова может свидетельствовать об усилении позиций генералитета в противостоянии с министром.

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