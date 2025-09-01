Зеленский встретится с европейскими лидерами для обсуждения гарантий безопасности, - AFP

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с европейскими лидерами в четверг, 4 сентября, в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы планируем такую встречу" между Зеленским и европейскими лидерами, сообщил источник AFP, добавив, что присутствие президента США Дональда Трампа "пока не ожидается".
Источник сообщил, что главной темой парижских переговоров станут гарантии безопасности для Украины и "продвижение дипломатии, поскольку россияне снова уклоняются" от усилий по прекращению войны.
Вопрос о гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада в случае вступления в силу перемирия стал центральным в дипломатических переговорах Украины в последние недели.
Киев хочет получить такие гарантии для сдерживания любых будущих российских атак. Лидерам открыто предлагалось разместить европейские миротворческие силы в качестве потенциальной меры безопасности после окончания конфликта.
Трамп дал понять, что Соединенные Штаты могут поддержать любой план европейских миротворцев, но не будут отправлять американских солдат в Украину.
Россия выступила против любых западных миротворческих сил. На прошлой неделе Кремль заявил, что "отрицательно относится к подобным обсуждениям".
Ранее Financial Times. сообщило, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.
Большинство украинцев (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.