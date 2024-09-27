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Зеленский на встрече с Трампом: Украина до ноября может остановить Путина

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина уже до ноября. Украинские защитники попытаются сделать это на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

"Мы понимаем, что до ноября мы можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем - на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать", - отметил украинский президент в начале встречи. 

По его словам, Украина рассчитывает, что сила США останется мощной. 

Также Зеленский уже по итогам переговоров с Трампом отметил, что представил ему план победы.

Стоит заметить, что в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами на пост президента являются Дональд Трамп и Камала Харрис. 

Что предшествовало

Напомним, 24 сентября президент Владимир Зеленский подчеркивал, что война в Украине "ближе к завершению", чем считают многие.

Через несколько дней он провел встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, чтобы представить им украинский план победы.

Более детально о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияДональд ТрампВойна в Украине