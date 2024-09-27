Зеленский на встрече с Трампом: Украина до ноября может остановить Путина

"Мы понимаем, что до ноября мы можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем - на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать", - отметил украинский президент в начале встречи.

По его словам, Украина рассчитывает, что сила США останется мощной.

Также Зеленский уже по итогам переговоров с Трампом отметил, что представил ему план победы.

Стоит заметить, что в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами на пост президента являются Дональд Трамп и Камала Харрис.