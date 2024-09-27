Зеленский на встрече с Трампом: Украина до ноября может остановить Путина

Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина уже до ноября. Украинские защитники попытаются сделать это на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
"Мы понимаем, что до ноября мы можем остановить Путина. Мы должны это сделать, мы попробуем - на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать", - отметил украинский президент в начале встречи.
По его словам, Украина рассчитывает, что сила США останется мощной.
Также Зеленский уже по итогам переговоров с Трампом отметил, что представил ему план победы.
Стоит заметить, что в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главными кандидатами на пост президента являются Дональд Трамп и Камала Харрис.
Напомним, 24 сентября президент Владимир Зеленский подчеркивал, что война в Украине "ближе к завершению", чем считают многие.
Через несколько дней он провел встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, чтобы представить им украинский план победы.
Более детально о визите Зеленского в США - в материале РБК-Украина.
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