Зеленський на зустрічі з Трампом: Україна до листопада може зупинити Путіна

Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна до листопада. Українські захисники намагатимуться зробити це на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
"Ми розуміємо, що до листопада ми можемо зупинити Путіна. Ми маємо це зробити, ми спробуємо - на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати", - зазначив український президент на початку зустрічі.
За його словами, Україна розраховує, що сила США залишиться потужною.
Також Зеленський вже за підсумками переговорів з Трампом зазначив, що представив йому план перемоги.
Варто зауважити, що у листопаді у США відбудуться президентські вибори. Головними кандидатами на пост президента є Дональд Трамп та Камала Гарріс.
Нагадаємо, 24 вересня президент Володимир Зеленський наголошував, що війна в Україні "ближча до завершення", ніж багато хто вважає.
Через кілька днів він провів зустрічі з президентом США Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом, щоб представити їм український план перемоги.
Більш детально про візит Зеленського в США - у матеріалі РБК-Україна.
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