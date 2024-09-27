Зеленський на зустрічі з Трампом: Україна до листопада може зупинити Путіна

"Ми розуміємо, що до листопада ми можемо зупинити Путіна. Ми маємо це зробити, ми спробуємо - на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати", - зазначив український президент на початку зустрічі.

За його словами, Україна розраховує, що сила США залишиться потужною.

Також Зеленський вже за підсумками переговорів з Трампом зазначив, що представив йому план перемоги.

Варто зауважити, що у листопаді у США відбудуться президентські вибори. Головними кандидатами на пост президента є Дональд Трамп та Камала Гарріс.